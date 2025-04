CE: roubos caem 27,2% no primeiro trimestre de 2025 em comparação com 2024

Novo recurso do programa Celular Seguro envia alertas a celulares roubados religados com chip novo / Crédito: FÁBIO LIMA

Os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), que incluem diversas modalidades de roubo, caíram 27,2% no primeiro trimestre deste ano de 2025 no Ceará em comparação com o mesmo período de 2024. Nos três primeiros meses deste ano, ocorreram 7.096 roubos, conforme as estatísticas divulgadas nesta terça-feira, 8, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). LEIA TAMBÉM | Primeiro trimestre de 2025 no CE tem o menor número de homicídios desde 2019

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), durante o primeiro trimestre deste ano, a SSPDS computou 1.320 roubos contra 1.495 no mesmo período de 2024, o que representa uma queda de 11,7%. No Interior Norte, a diminuição foi de 25%, com 178 casos a menos em relação a 2024: 533 ocorrências entre janeiro e março de 2025 e 711 no ano anterior. Por fim, no Interior Sul, foram registrados 490 CVPs no primeiro trimestre de 2025, 21,9% a menos que os 627 de 2024. Posicionamento do secretário No press release divulgado pela SSPDS, o secretário Roberto Sá agradeceu aos profissionais de segurança e ao Governo do Estado, que, conforme ele, através de iniciativas como o programa Ceará contra o Crime, têm possibilitado a obtenção dos resultados positivos na área.