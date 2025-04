376 novos soldados integram Polícia Militar do Ceará após solenidade

376 novos soldados participam de solenidade para integrar Polícia Militar do Ceará (PMCE) / Crédito: Divulgação/PMCE

A pernambucana Rayza Aguiar, 24, é um dos 376 novos soldados que aguardam o início da formatura para integrar a Polícia Militar do Ceará (PMCE) nesta quinta-feira, 10. Natural de Salgueiro (PE), cerca de 12 horas separam a sua cidade-natal Fortaleza, onde a solenidade foi realizada, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp). SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O evento contou com a participação do governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), acompanhado do secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, e do comandante-geral da PMCE, coronel Sinval Sampaio.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após um curso de formação com 1.400 horas na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp-CE), Rayza declara estar com as “melhores” expectativas. “A gente já estava sendo preparado, no curso de formação, para a rua”, comenta. Rayza Aguiar (dir.), 24, aguarda formatura ao lado do namorado Crédito: Penélope Menezes/O POVO Sobre as motivações, a jovem não esconde que o orgulho da profissão veio de família: “Eu tenho dois exemplos em casa. Um é meu irmão, que é cabo do Raio, e meu pai é sargento. Aí eu sempre tive a inspiração neles”. Com a nova turma, de 2023 até esta quinta-feira, 1.911 policiais militares já foram nomeados. A meta, com o estabelecimento do programa Ceará Contra o Crime, são 6.730 novos agentes.

Em coletiva de imprensa, o governador Elmano de Freitas declarou que, enquanto 376 se formaram na quinta-feira, 10, mais 186 soldados estão atualmente em formação. "Estamos absolutamente convencidos de que precisamos da força de segurança fortalecida no estado do Ceará para enfrentar as organizações criminosas", diz Elmano. "E muita parceria com o Poder Judiciário, com o Ministério Público".