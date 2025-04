Expresso 150: TJCE determina prisão de advogado condenado

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou, nesta quinta-feira, 10, a prisão definitiva do advogado Michel Sampaio Coutinho, condenado a 6 anos, dois meses e 20 dias de detenção. Ele é um dos alvos da Operação Expresso 150, que apura a negociação de liminares entre advogados e desembargadores.

"Apenado foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sendo necessário o prévio recolhimento ao cárcere mediante a expedição e o cumprimento do mandado de prisão para início do cumprimento da pena", destaca trecho do mandado expedido pelo órgão.