Polícia investiga expulsão de moradores em comunidade do Cais do Porto

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Nessa quarta, um suspeito de integrar uma facção na região foi preso após troca de tiros com policiais

A Polícia Civil investiga informações que dão conta de que moradores estão sendo expulsos de suas casas na comunidade conhecida como Senzala, localizada no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. Na noite dessa quarta-feira, 31, policiais civis trocaram tiros com criminosos na localidade e um suspeito foi preso.



Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF) contra Janderson de Sousa Ribeiro, os policiais estavam investigando as expulsões quando se depararam com dois homens em um beco. Era por volta das 22 horas e o caso ocorreu na rua Titan.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A dupla teria passado a disparar contra os agentes de segurança, mas não houve feridos. Os policiais conseguiram prender Janderson, mas o segundo homem fugiu. Com o suspeito, foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições e uma pistola calibre 380 com quatro munições.