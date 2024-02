Preso suspeito de homicídios e expulsão de moradores no José Walter

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Francisco Levi Evangelista é apontado como chefe da facção Guardiões do Estado no residencial Cidade Jardim V

Crédito: Reprodução / Polícia Civil do Estado do Ceará

As informações constam em relatórios técnicos produzidos pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Ainda conforme a investigação, Francisco Levi é integrante da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE) e praticou os crimes no contexto da disputa com o Comando Vermelho (CV).

Um homem suspeito de ser chefe de uma facção criminosa que age no bairro José Walter , em Fortaleza , foi preso pela Polícia Civil nessa terça-feira, 6. Francisco Levi Evangelista, de 22 anos, conhecido como Chinês, ainda é suspeito de praticar homicídios e expulsar moradores no residencial Cidade Jardim V.

“A gravidade é acentuada em razão do ‘terror’ que a organização vem causando aos moradores do bairro e ainda promovendo uma verdadeira ‘guerra’ contra a organização criminosa ‘CV’, pela disputa pelo tráfico de drogas”, justificou na decisão o juiz Fabiano Damasceno Maia.



“A periculosidade é evidente em razão de indícios que o acusado cometeu crimes de homicídio, inclusive sendo um dos comandantes da organização criminosa”.



Francisco Levi já havia sido preso em junho de 2023 suspeito de efetuar disparos contra uma composição do Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac) também no Cidade Jardim V. Na ocasião, os PMs apreenderam com ele uma carabina Puma calibre .38 e 13 munições.

Em dezembro passado, Francisco Levi ainda se tornou réu por um crime de homicídio registrado no Cidade Jardim V em dezembro de 2022. Conforme denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), ele foi um dos homens que efetuaram os disparos que mataram Antonio Gilmar Freitas de Sousa, 33 anos, crime ocorrido no Cidade Jardim I.