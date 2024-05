Guerra entre facções gera homicídios e expulsão de moradores no Caça e Pesca

Registro do último homicídio ocorrido na região, no último domingo, 28 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A disputa entre facções criminosas tem motivado homicídios, expulsões de moradores e tiroteios no bairro Praça do Futuro II, também conhecido como Caça e Pesca, em Fortaleza. No último domingo, 28, ocorreu o mais recente episódio desse conflito, quando um homem foi assassinado na rua Acaraú. A guerra é protagonizada por criminosos integrantes das facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC).

Conforme investigação da 10ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (10ª DHPP), na maior parte do Caça e Pesca atua o PCC, mas o CV age na comunidade do Morro da Embratel, também localizada na Praia do Futuro II. O objetivo do CV é expandir os seus domínios para o restante do bairro, mais especificamente, uma localidade denominada “Sem Terra”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um dos episódios ocorridos nesse confronto foi o assassinato de Weinder Ferreira da Silva, de 24 anos, na madrugada do dia 13 de março, na Rua Santa Rita. Cerca de cinco homens invadiram a casa onde ele estava e assassinaram-no com mais de 20 tiros.