Acusada de homicídios e expulsão de moradores no Vicente Pinzón é presa

Conforme investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Andreza teve envolvimento em uma ação criminosa, registrada em 26 de março deste ano, em que um homem foi morto e uma mulher ficou ferida na localidade da Fazendinha, no Vicente Pinzón.

Uma mulher suspeita de participação em uma disputa entre facções criminosas no bairro Vicente Pinzón , em Fortaleza , foi presa na última quarta-feira, 25, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Contra Andreza Ferreira de Souza, conhecida como “Ta”, de 27 anos, havia um mandado de prisão em aberto pelos crimes de integrar organização criminosa e homicídio .

Ela é apontada como integrante da facção Guardiões do Estado (GDE), que entrou em conflito com a Massa Carcerária pela disputa da hegemonia na região. Como O POVO já mostrou, entre 10 de março e 5 de abril, sete homicídios foram registrados na região do Vicente Pinzón no contexto da disputa entre GDE e Massa.

Denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), ofertada em 6 de junho, assinala que, na noite do dia 26 de março, um confronto entre as duas facções estava marcado para ocorrer.

Entretanto, já durante a madrugada daquele dia, os integrantes da Massa se anteciparam e atacaram um grupo de rivais. Deu-se, então, um tiroteio em que João Victor Dias Pereira, de 20 anos, foi morto — ele que era integrante da Massa.