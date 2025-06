Homem é preso suspeito de matar a própria mãe em Meruoca

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Um homem de 29 anos foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE) em flagrante suspeito de matar a própria mãe, uma mulher de 51 anos. O caso ocorreu na madrugada deste sábado, 28, em um imóvel do município de Meruoca, localizado no Sertão de Sobral.



"Logo que as autoridades tomaram conhecimento do caso, se deslocaram ao endereço onde já encontraram a vítima ao solo, sem sinais vitais e lesões aparentes de luta corporal", informou em nota a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que não divulgou os nomes da vítima e do suspeito.