Homem é preso suspeito de matar a própria companheira em Barbalha

Leonardo Barbosa Terra, de 38 anos, teria matado Maria Danieli Pereira Basilino, 38, a facadas. Vítima apresentava perfurações no abdômen, no braço e nas mãos

Leonardo Barbosa Terra, de 38 anos, foi preso em flagrante suspeito de ter matado , a facadas , a própria companheira , Maria Danieli Pereira Basilino, de 38 anos. O crime foi registrado na madrugada desta sexta-feira, 20, no bairro Bulandeira, em Barbalha , no Cariri Cearense.

Conforme os PMs, ele estava “visivelmente” embriagado e também estava lesionado — o suspeito teria se auto lesionado após praticar o feminicídio. Já dentro da residência, os agentes de segurança se depararam com a vítima, já morta, no chão.

Mulher foi esfaqueada pelo ex em Juazeiro do Norte

Uma mulher já havia sido esfaqueada nesta semana em Juazeiro do Norte, também no Cariri, na última terça-feira, 17. Ela, que tem 29 anos, está em coma na UTI do Hospital Regional do Cariri (HRC). O ex-companheiro dela, Leandro Augusto de Oliveira, de 34 anos, foi preso por policiais militares instantes após o crime.