Vigilante é condenado a 18 anos de prisão por espancar até a morte homem em situação de rua em Fortaleza

O vigilante Idenilson Rodrigues de Lima foi condenado, pela 1ª Vara do Júri de Fortaleza, a 18 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado ao espancar até a morte um homem em situação de rua, em julho de 2024, no bairro Montese, na capital cearense. O júri aceitou a denúncia do Ministério Público do Ceará, que destacou o crime por motivo fútil e utilização de meio cruel. LEIA TAMBÉM | Homem é preso após roubar e agredir mulher com criança no bairro Aldeota, em Fortaleza