Mulher é morta a tiros pelo ex-namorado em Sobral; ele já respondia por violência doméstica

Uma mulher de 22 anos foi morta a tiros pelo ex-namorado dentro de um imóvel particular no bairro Sinhá Sabóia, no município de Sobral, na região Norte do Estado. O feminicídio foi registrado na noite dessa quarta-feira, 25.

O suspeito do crime, identificado como Paulo Jander Policarpo da Silva, 37, tirou a própria vida. O POVO apurou que o homem não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.