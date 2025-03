Suspeito de ocultar cadáver de pai e filho em Uruburetama é morto e degolado

Confira nota da SSPDS sobre o assassinato de Eugênio:

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão em diligências relacionadas a morte de uma pessoa do sexo masculino, ainda não identificado formalmente, morto por disparos de arma de fogo, neste domingo (16), na cidade de Uruburetama, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17 ) do Ceará. Além das equipes da PCCE e PMCE, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada para a ocorrência, que segue em andamento.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/. O sigilo e o anonimato são garantidos.