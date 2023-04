Meruoca

Ceará: Dois ataques a bancos são registrados nesta madrugada

Bandidos atacaram um posto do Bradesco em Apuiarés, por volta de 1 hora da manhã; o outro ataque ocorreu às 3h da manhã, em uma agência do Banco do Brasil de Meruoca. A Polícia acredita se tratar do mesmo grupo de assaltantes, mas até o momento não houve prisões.