Homem atira contra ex-namorada e atual em Crateús; mulher morre após não resistir aos ferimentos

Caso aconteceu nessa quinta-feira, 26, no bairro Fátima I. Suspeito teria fugido após o crime, sendo localizado em cidade vizinha pela Polícia Militar do Ceará (PMCE)

As vítimas chegaram a ser socorridas para uma unidade hospitalar da região. No entanto, a mulher, de 33 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O homem segue internado, mas está fora de risco.

Um homem atirou contra a ex-namorada e o atual dela, nessa quinta-feira, 26, no bairro Fátima I, no município de Crateús , a 355,07 quilômetros de Fortaleza. Após o crime, o suspeito de feminicídio e tentativa de homicídio fugiu.

Conforme as investigações, momentos após o crime, o suspeito abordou um motociclista e o obrigou a levá-lo até a rotatória que liga o município de Crateús à cidade de Ipaporanga. Ainda segundo os agentes, a vítima foi deixada na estrada e teve sua motocicleta e celular levados pelo suspeito.

O homem foi localizado pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) nas imediações de Ipaporanga por meio do 7º Batalhão (7º BPM), além de diligências do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) de Crateús.

Com ele, foram recuperados a motocicleta subtraída e o celular da vítima do roubo. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateús, onde foi autuado em flagrante. Ele também possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e perturbação do sossego alheio.