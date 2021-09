Dois homens são presos em Meruoca suspeitos de integrar facção

Dois homen foram presos em flagrante em posse de arma de fogo, no município de Meruoca, 263,8 quilômetros de Fortaleza, na manhã dessa quarta-feira, 22. Francisco Gardeson Amorim Gomes, 19, com passagens na Polícia por tráfico de drogas, e Francisco Cesar de Sousa Lima, 34, conhecido como "ET", com antecedentes criminais por furto qualificado, posse de drogas e contravenção penal, foram encaminhados pela Polícia Militar à Delegacia Municipal de Massapê, onde foram autuados por integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Outras pessoas que estavam no local e foram conduzidas à delegacia foram ouvidas e liberadas por não haver indícios contra elas.

Sobre o assunto Capitão Wagner: facções migraram para o Ceará por verem que poderiam agir livremente

Detran-CE realiza mutirão de exames práticos até 30 de setembro

Três homens são presos e mais de R$ 13 mil em cédulas falsas são apreendidas pela PF no Ceará

Detran deve realizar mais de 12 mil processos de primeira habilitação no Ceará em setembro

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conforme levantamentos policiais, os homens são suspeitos de integrarem um grupo criminoso responsável por pichações e crimes na cidade. No imóvel, um revólver calibre 38, cinco munições e uma quantia de drogas foram apreendidos. Diante do flagrante, os suspeitos foram conduzidos à Delegacia Municipal de Massapê.

Tags