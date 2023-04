Meruoca registra maior chuva das últimas 24 horas no Ceará; veja previsão do tempo

O município de Meruoca, a cerca de 263 km de Fortaleza, apresentou o maior acumulado de chuvas das 7 horas de quarta-feira, 26, até as 7 horas desta quinta-feira, 28. A cidade registrou 189 milímetros (mm), de acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

De acordo com o calendário de chuvas da Funceme, choveu em 153 dos 184 municípios cearenses, até às 12h19min desta quinta, 28. O dado ainda está sob atualização.

As precipitações se estenderam do Centro ao Norte do Estado, com maior incidência nas macrorregiões do Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns, Litoral do Pecém e Litoral de Fortaleza.

Por que voltou a chover no Ceará?

A Funceme aponta que a reaproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) da costa cearense propiciou as fortes chuvas entre quarta e quinta-feira.

“A ZCIT se aproximou novamente da costa do Ceará, sendo que nesta quinta, 27, encontra-se localizada em torno de 2°S. Essa condição favoreceu o retorno das chuvas no Estado e a ocorrência de chuvas de moderada a forte intensidade a partir da noite de quarta-feira, 26, e madrugada desta quinta-feira, 27, sobretudo no Centro-Norte”, explica o meteorologista Augustinho Brito.

Brito ainda destaca a interação dos ventos com o relevo, a maior disponibilidade de umidade e a alta temperatura como efeitos colaborativos para a intensificação das chuvas.

A localização da ZCIT também foi responsável pela concentração das grandes precipitações no norte do Estado. Meruoca (Litoral Norte), São Gonçalo do Amarante (Litoral do Pecém) e Maranguape (Litoral de Fortaleza) registraram as maiores chuvas do Estado nesta madrugada.

Frio no Ceará? Entenda sensação nesta madrugada

Além de chuvas intensas, a madrugada no Estado foi de frio para os cearenses. A Funceme explica que as chuvas, acompanhadas por vento, causaram a impressão de queda na sensação térmica durante o período.

O órgão também indica que os eventos devem continuar nos próximos dias, com condição de chuva em todas as macrorregiões do Estado até sábado.

Veja previsão do tempo para o Ceará

Para esta quinta-feira, 27, a previsão é de chuvas passageiras e isoladas no Cariri e no Sul do Sertão dos Inhamuns. Nas demais regiões, as precipitações devem ocorrer de forma generalizada, variando entre moderadas e fortes.

O fim de semana também deve ser de chuvas, com os maiores acumulados entre o Centro e o Norte do Estado, conforme a Funceme.



