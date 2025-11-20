Triplo homicídio é registrado nesta quinta-feira, 20, em Maranguape

Imagens mostram pelo menos uma dezena de policiais militares no local. Também é possível ver dois dos corpos estirados no chão, embaixo de um alpendre

Um triplo homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira, 20, feriado da Consciência Negra, no município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na rua Enói de Abreu Braga, no bairro Guabiraba.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos uma dezena de policiais militares no local. Também é possível ver dois dos corpos estirados no chão, embaixo de um alpendre.