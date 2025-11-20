Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Triplo homicídio é registrado nesta quinta-feira, 20, em Maranguape

Imagens mostram pelo menos uma dezena de policiais militares no local. Também é possível ver dois dos corpos estirados no chão, embaixo de um alpendre
Um triplo homicídio foi registrado na manhã desta quinta-feira, 20, feriado da Consciência Negra, no município de Maranguape, Região Metropolitana de Fortaleza. O caso aconteceu na rua Enói de Abreu Braga, no bairro Guabiraba.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram pelo menos uma dezena de policiais militares no local. Também é possível ver dois dos corpos estirados no chão, embaixo de um alpendre.

A reportagem procurou a Polícia Militar do Ceará (PMCE) para obter mais detalhes do ocorrido. A matéria será atualizada quando houver retorno.

