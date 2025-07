Maranguape é a cidade com maior índice de homicídios no País, aponta pesquisa

A região contabilizou 87 mortes em 2024 , registrando taxa de 79,9% de homicídios . A pesquisa revelou ainda que o município teve um aumento de 11,5% em comparação ao ano anterior, quando o índice foi de 68,4%. Na época, a região apareceu em 8º lugar no ranking com o registro de 78 vítimas.

O município de Maranguape , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), registrou a maior taxa de homicídios no País no ano passado, revelando ser a cidade mais violenta no último ano. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 24.

No ranking dos dez municípios mais violentos no País, Caucaia e Maracanaú aparecem na oitava e nona colocação do estudo, com índices de 68,7% e 68,5%, respectivamente. Após Maranguape, aparece a cidade de Jequié, na Bahia, com 77,6%.

O documento, publicado anualmente, é elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a partir de dados levantados junto às pastas estaduais da segurança pública.

