Facção teria aliciado adolescente para chefiar tráfico em Maranguape e receber ordens do RJ

Documento de representação do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), obtido pelo O POVO, mostra que o adolescente foi atraído por traficantes de drogas e teria passado por três organizações criminosas, sendo elas a Guardiões do Estado (GDE), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e, atualmente, o Comando Vermelho.

A identificação do adolescente e a comunidade não são divulgadas em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Conforme O POVO apurou, o garoto era conhecido pela vizinhança desde a infância.

Envolvimento com tráfico de drogas no Rio de Janeiro

O nome "Rogério Cego" é citado na representação do MPCE como o responsável por dar as ordens ao adolescente. Cego ou Coroa é Rogério Gomes de Oliveira, alvo da operação Profilaxia no ano de 2023, quando saiu do Ceará com destino ao Rio de Janeiro para uma negociação de armas na Rocinha.

O POVO noticiou a prisão de Rogério durante operação, que aconteceu no Rio de Janeiro e em Maranguape, no Ceará. Aproximadamente R$ 2 milhões em bens foram bloqueados durante a ofensiva da Polícia Civil do Ceará.