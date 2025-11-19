Mãe é condenada por homicídio contra filho de 1 ano e 4 meses em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 18-04-2024: Fotos fachada do Fórum Clóvis Beviláqua. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) / Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

O Tribunal do Júri condenou Jeana de Sousa Barbosa pelo crime de homicídio quádruplo qualificado contra o próprio filho, Ângelo Miguel Barbosa de Miranda, que tinha apenas um ano e quatro meses de idade. O julgamento aconteceu na última terça-feira, 18. O crime, ocorrido no Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, resultou na sentença de 40 anos de reclusão para a mãe. O pai da criança, Fernando Lucas de Miranda Gonçalves Feijão, já havia sido condenado a 52 anos de prisão pelo mesmo crime.

Jeana de Sousa teve o direito de recorrer em liberdade negado e foi determinada a execução imediata da pena. A agressão teria sido causada pelo pai da criança, mas a mãe foi acusada na modalidade comissiva por omissão. A mãe era a responsável pela integridade física do filho. Dessa forma ela respondeu pelo homicídio e foi condenada. Pais alegaram queda durante internação hospitalar O crime aconteceu em 16 de agosto de 2023. O casal levou a criança a um hospital alegando que o menino havia sofrido uma queda. Ângelo Miguel ficou internado, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu em 21 de novembro do mesmo ano. A investigação da Polícia Civil contradisse a versão dos pais e apontou que as lesões que levaram a óbito eram provocadas por espancamento. Diante das evidências, o pai e a mãe foram indiciados pela morte. Jeana de Sousa foi presa em dezembro de 2023 em cumprimento de mandado, sendo localizada no estado de Pernambuco.

Além da condenação, a Justiça solicitou a perda do poder familiar de Jeana em relação a outra filha, irmã da vítima. Familiares relataram à Polícia que a acusada tentava esconder as lesões sofridas pelos filhos e que ela não possuía condições emocionais ou psicológicas de garantir a segurança e o desenvolvimento saudável da outra criança. Defesa aponta que mãe era vítima de violência doméstica Em nota, a defesa de Jeana de Sousa afirmou que levaram ao Júri a tese de que a mulher "nunca tocou no próprio filho" e que vivia "presa em um ciclo cruel de violência doméstica".

Segundo a defesa, a mulher não possuía controle sobre a própria vida, tampouco sobre as agressões praticadas pelo companheiro, Fernando Lucas. A condenação da mãe foi classificada como por omissão e, conforme a defesa, foi decidida por uma "margem apertada". "A condenação por omissão... expõe o drama de uma mulher que já havia sido destruída pela relação abusiva, pela perda do filho e que agora enfrenta 40 anos de prisão por algo que não fez. A defesa já recorreu e segue lutando para que a história de Jeana seja revista." A condenação do pai, Fernando Lucas, foi de 52 anos de prisão, refletindo o entendimento do Júri sobre a participação direta e ativa dele nas agressões. O recurso da defesa de Jeana segue em tramitação.