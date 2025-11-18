20 de novembro: veja o que abre e fecha no feriado em Fortaleza

20 de novembro: saiba o que abre e o que fecha no feriado em FortalezaDia da Consciência Negra, o feriado nacional de 20 de novembro celebra o povo negro e homenageia Zumbi dos Palmares. Veja o que funciona na Capital
Nesta quinta-feira, 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. A data celebra a resistência e a contribuição do povo negro na formação da sociedade brasileira.
Desde 2024, a data integra o calendário de feriados nacionais. Neste ano, o dia cai em uma quinta-feira e altera o funcionamento de alguns serviços. Confira o que abre e fecha em Fortaleza:
Dia da Consciência Negra: o que funciona dos serviços públicos em Fortaleza
Ônibus
A programação a ser adotada pela frota de ônibus da Capital será semelhante a um domingo, com 30 veículos extras, segundo a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor)
Além disso, serão ofertadas com 35 linhas com programação especial. A frota reserva será disponibilizada nos terminais de integração, das 5h às 20h.
Os veículos reservas serão distribuídos nos terminais Parangaba (6), Siqueira (5), Conjunto Ceará (3), Antônio Bezerra (4), Messejana (4), Papicu (3), Lagoa (2) e Terminal Santuário da Fé - José de Alencar (3).
Metrô e VLT
Metrô e VLTs que atendem Fortaleza e Região Metropolitana terão operação especial. As linhas Sul, Oeste e Nordeste iniciam a operação às 5h30min e seguem até o início da noite.
Na Linha Sul, as últimas viagens iniciam por volta de 18 horas e se encerram próximo de 18h40.
Nos VLTs das linhas Oeste e Nordeste, as últimas viagens têm início por volta de 17h30 e encerramento próximo das 18h. Cada passageiro deve consultar o horário exato de partida em sua estação de preferência.
Durante todo o período de funcionamento, os intervalos entre as viagens serão mantidos conforme o padrão habitual. O embarque com bicicletas estará liberado entre 9h e 15h.
Os VLTs de Sobral e Cariri não operam neste feriado.
Feriado 20 de novembro: saiba o que funciona no comércio em Fortaleza
Lojas e comércio de rua
A abertura do comércio será facultativa na Capital como previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026.
Centro Fashion
Funcionará normalmente no dia 20 de novembro. O empreendimento abrirá suas portas das 9h às 19h, oferecendo aos clientes toda a sua estrutura de compra, venda e convivência.
Supermercados
Todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana estarão em funcionamento normal durante o feriado, informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).
Farmácias
As farmácias de Fortaleza abrem normalmente no feriado de 20 de novembro, conforme a diretoria do Sincofarma-CE
Bancos
Os bancos não funcionam em feriados nacionais, incluindo o Dia da Consciência Negra, conforme informado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).
As operações digitais seguem funcionando normalmente pelos aplicativos e canais eletrônicos.
Pagamentos, TEDs e outras movimentações que dependam de dia útil serão processados no próximo expediente bancário.
Feriado de 20 de novembro: veja o funcionamento dos shoppings em Fortaleza
Nesta quinta-feira, 20 de novembro de 2025, nos shoppings da Cidade e da Região Metropolitana, alguns serviços sofrerão alterações. Veja os horários de funcionamento durante este feriado:
Shopping Parangaba
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de Alimentação: 10h às 22h
- Clínicas Médicas: conforme horários agendados
- Selfit Academia: 8h às 18h
- Lotérica: fechada
- Cagece e Vapt Vupt: fechados
- Studio Games: 10h às 22h
- Clubinho do Mar: 10h às 22h
- Aero Jump: 10h às 22h
- Game Station: 12h às 22h
- Parque Circuito Noel e cenário Natalino: 10h às 22h
- Papai Noel: 14h às 20h
- Cinema UCI: seguirá a programação disponível no site
Shopping Benfica
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação: 10h às 22h
- Cinema: segue a programação do site
- Lojas Americanas: 10h às 22h
- Mercadinho São Luiz: 7h às 22h
- Farmácia Pague Menos: 10h às 22h
Os serviços de lotéricas, Caixa Econômica, Cagece, Casa do Cidadão, CCI e Detran estarão fechados.
Grand Shopping Messejana
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praça de alimentação: 10h às 22h
- Cinema: conforme programação
- Bancos Itaú e Caixa: fechados
- Smart Fit: 5h às 22h
Shopping Giga Mall
- Lojas e quiosques: 9h às 14h
- Alimentação e lazer: 9h às 14h
Shopping Iguatemi Bosque
- Lojas e quiosques: 10h às 22h
- Praças de alimentação e quiosques de comida: 10h às 22h
- Áreas de lazer: 10h às 22h.
- Restaurantes: 11h30 às 23h30
- Cinema: 13h às 22h
- Supermercados: 7h às 22h
- Cobasi: 9h às 21h
- Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h
- Lotérica: 10h às 18h
- Academia Bodytech: 7h às 13h
Os serviços públicos, como Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão e Correios, não funcionarão durante o feriado.
Shopping Del Paseo
Empreendimento manterá operações abertas nesta quinta com serviços disponíveis para toda a família. Confira os horários:
- Lojas e quiosques: das 10h às 22h
- Day Play: das 12h às 22h
- Praça de alimentação: das 10h às 22h
- Lojas Americanas: das 10h às 22h
- Cinema: a partir das 13h
- Mercadinhos São Luiz: das 7h às 22h
Terrazo Shopping
Empreendimento no Eusébio mantém todas as operações abertas nesta quinta-feira, 20, com opções de compras, lazer e serviços essenciais:
- Lojas e quiosques: das 10h às 22h
- Praça de alimentação: das 10h às 22h
- Áreas de lazer: das 10h às 22h
- Academia Greenlife: das 8h às 16h
- Supermercado Guará: das 7h às 22h
20 de novembro é feriado? Entenda
O Dia da Consciência foi instituído pela então presidente Dilma Rousseff, em 2011, por meio da Lei n.º 12.519, que determinou que o dia 20 de novembro fosse dedicado a Zumbi dos Palmares, mas sem o tornar um feriado nacional.
Em 2023, o presidente Lula sancionou a lei que oficializou como feriado nacional, a ser celebrado em todo o território brasileiro no ano seguinte.
Com a sanção, todo mês de novembro são voltados para a memória de Zumbi, líder do último quilombo do período colonial, e a resistência contra a escravização.
