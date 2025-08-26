Maranguape é alvo de operação policial na manhã desta terça

Forças de Segurança do Ceará realizam operação integrada em Maranguape nesta terça-feira, 26 / Crédito: Reprodução/ SSPDS

Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, é alvo da Operação Integração Maranguape, na manhã desta terça-feira, 26. Objetivo da Polícia é coibir Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e crimes por integrar organização criminosa. Chacina do Curió: penúltimo julgamento de PMs tem início com depoimentos de sobreviventes; ENTENDA



Segundo informações da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), um suspeito foi preso e duas armas de fogo, droga, dinheiro e um carro foram apreendidos.