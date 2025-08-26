Maranguape é alvo de operação policial na manhã desta terça-feira, 26Droga, dinheiro e um carro foram apreendidos durante a Operação Integração Maranguape, realizada para coibir Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e crimes por integrar organização criminosa.
Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza, é alvo da Operação Integração Maranguape, na manhã desta terça-feira, 26. Objetivo da Polícia é coibir Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) e crimes por integrar organização criminosa.
Segundo informações da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), um suspeito foi preso e duas armas de fogo, droga, dinheiro e um carro foram apreendidos.
O Operação contou com o apoio de equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) e as Coordenadorias de Operações Aéreas (Ciopaer) e de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS.
Maranguape é a cidade com maior índice de homicídios no Brasil
De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Maranguape registrou a maior taxa de homicídios no País em 2024, revelando ser a cidade mais violenta no último ano.
A região contabilizou 87 mortes em 2024, registrando taxa de 79,9 homicídios por 100 mil habitantes. A pesquisa revelou ainda que o Município teve um aumento de 11,5% nas mortes em comparação ao ano anterior. Na época, a Cidade apareceu em 8º lugar no ranking com o registro de 78 vítimas.
Conforme a pesquisa, o cenário de violência se dá por conta da disputa entre facções criminosas pela disputa do tráfico de drogas, ao exemplo de: Guardiões do Estado (GDE) e Comando Vermelho (CV).