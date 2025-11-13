Prisões de integrantes de facções crescem 171% em Fortaleza e 93% no Ceará

Forças de segurança prenderam 100 pessoas por dia no Ceará entre janeiro e outubro de 2025, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado

O balanço, divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também aponta uma alta de 35,4% nas prisões por homicídio , que passaram de 1.790 para 2.423 no mesmo período.

As prisões de suspeitos de envolvimento com facções criminosas quase dobraram no Ceará nos primeiros 10 meses de 2025. O aumento foi de 93,2%, saltando de 1.105 capturas, entre janeiro e outubro, para 2.135 este ano. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

No total, o Ceará registrou 29.408 capturas por crimes diversos entre janeiro e outubro, o que representa uma média de quase 100 prisões por dia, em flagrante ou por mandado judicial.

Fortaleza teve o maior destaque no aumento dos números de prisões de integrantes de facções, que disparou 171,4%. Foram 703 prisões de faccionados na Cidade este ano, contra 259 no mesmo período de 2024.

O aumento nas capturas de membros do crime organizado também foi registrado em todas as outras regiões do estado, como a Região Metropolitana, com alta de 73,4%, de 466 para 808 prisões. Além do Interior Norte, com elevação de 69,4%, de 229 para 388 prisões. No Interior Sul, o aumento foi de 56,7%, de 150 para 235 prisões.

O crescimento das prisões seguiu em outubro deste ano. Neste mês, o Ceará registrou 284 prisões de pessoas envolvidas com facções, um crescimento de 151,3% em relação às 113 capturas de outubro do ano passado.