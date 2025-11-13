Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Prisões de integrantes de facções crescem 171% em Fortaleza e 93% no Ceará

Forças de segurança prenderam 100 pessoas por dia no Ceará entre janeiro e outubro de 2025, segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Tipo Notícia

As prisões de suspeitos de envolvimento com facções criminosas quase dobraram no Ceará nos primeiros 10 meses de 2025. O aumento foi de 93,2%, saltando de 1.105 capturas, entre janeiro e outubro, para 2.135 este ano. Os dados foram compilados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

O balanço, divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também aponta uma alta de 35,4% nas prisões por homicídio, que passaram de 1.790 para 2.423 no mesmo período.

No total, o Ceará registrou 29.408 capturas por crimes diversos entre janeiro e outubro, o que representa uma média de quase 100 prisões por dia, em flagrante ou por mandado judicial.

Fortaleza teve o maior destaque no aumento dos números de prisões de integrantes de facções, que disparou 171,4%. Foram 703 prisões de faccionados na Cidade este ano, contra 259 no mesmo período de 2024.

O aumento nas capturas de membros do crime organizado também foi registrado em todas as outras regiões do estado, como a Região Metropolitana, com alta de 73,4%, de 466 para 808 prisões. Além do Interior Norte, com elevação de 69,4%, de 229 para 388 prisões. No Interior Sul, o aumento foi de 56,7%, de 150 para 235 prisões. 

O crescimento das prisões seguiu em outubro deste ano. Neste mês, o Ceará registrou 284 prisões de pessoas envolvidas com facções, um crescimento de 151,3% em relação às 113 capturas de outubro do ano passado.

