10 personalidades negras que moldaram a história do Brasil

Esses ícones brasileiros reafirmam a centralidade da população preta na construção do País / Crédito: Samuel Setubal

A formação social, política e cultural do Brasil é atravessada por trajetórias negras que, ao longo dos séculos, desafiaram estruturas opressoras, criaram novos caminhos de expressão e marcaram profundamente a identidade nacional. Embora muitas dessas figuras tenham sido silenciadas ou invisibilizadas por narrativas hegemônicas, seus legados permanecem vivos e fundamentais.

Conhecer essas histórias é reconhecer também a centralidade da presença negra na construção da nação. Às vésperas do Dia da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro, conheça dez personalidades cuja atuação transformou o País em diferentes áreas: política, resistência, cultura, ciência, literatura e movimentos sociais. 1. Zumbi dos Palmares: símbolo máximo da resistência quilombola Zumbi dos Palmares ocupa um lugar singular na memória coletiva brasileira. Nascido no Quilombo dos Palmares e capturado ainda criança, foi batizado por padres e educado dentro da lógica colonial, mas fugiu aos 15 anos para retornar ao quilombo.

Tornou-se líder de uma das maiores e mais duradouras comunidades de resistência à escravidão nas Américas. Palmares resistiu por quase um século às investidas dos colonizadores portugueses e holandeses, abrigando milhares de pessoas. Sob a liderança de Zumbi, os palmaristas consolidaram uma estrutura social própria, baseada em autonomia, agricultura coletiva e organização militar. Sua morte, em 1695, representou a queda do maior símbolo da luta contra a escravidão, mas sua figura atravessou séculos como referência de liberdade, mobilizando movimentos sociais e políticos em todo o Brasil.

2. Dandara dos Palmares: coragem, estratégia e resistência Companheira de Zumbi e também líder militar em Palmares, Dandara é lembrada como uma das mais importantes figuras femininas da resistência negra. Embora existam menos registros formais sobre sua vida, relatos históricos apontam que ela participou ativamente de batalhas contra expedições militares que tentavam destruir o quilombo.

Conhecida por suas habilidades com armas e sua capacidade de liderança, Dandara simboliza a luta das mulheres negras que enfrentaram não apenas a escravidão, mas também as estruturas patriarcais da época.