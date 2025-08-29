Justiça dá 45 dias para Juazeiro ofertar apoio a alunos

Juazeiro do Norte tem até 45 dias para disponibilizar profissionais de apoio para 28 estudantes com deficiência da Escola Municipal Isaac Quirino Teixeira (foto interna da unidade) / Crédito: Reprodução/ Prefeitura de Juazeiro do Norte

Juazeiro do Norte, a 527,57 km de distância de Fortaleza, na região do Cariri, tem até 45 dias para disponibilizar profissionais de apoio para 28 estudantes com deficiência da Escola Municipal Isaac Quirino Teixeira. A determinação do Poder Judiciário veio após Ação Civil Pública (ACP) do Ministério Público do Ceará (MPCE) nessa terça-feira passada, 19.

A ACP é de autoria do promotor de Justiça José Carlos Félix da Silva, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Juazeiro. "A falta de cuidadores compromete não apenas o acesso, mas também a permanência e o desenvolvimento educacional desses alunos, exigindo, portanto, resposta urgente e eficaz por parte dos órgãos competentes”, defende o promotor. Os profissionais de apoio auxiliam os estudantes que não possuem autonomia para atividades de locomoção, higiene pessoal, alimentação e outras atribuições escolares. Em nota enviada ao O POVO, o poder municipal informa que não recebeu notificação oficial sobre a determinação judicial. Mesmo assim, indica estar à disposição da lei e, assim que a notificação for formalizada, divulgará novos posicionamentos.

Inauguração da escola teve promessa de acessibilidade Segundo o portal da Prefeitura, a unidade em questão foi construída integralmente com recursos do Programa Educa Juazeiro. A inauguração ocorreu no dia 25 de abril de 2024 com anúncio de ambientes climatizados, acessibilidade e com energia autossuficiente. O colégio encontra-se localizado no Conjunto Padre Cícero, no bairro Monsenhor Murilo de Sá Barreto, atendendo alunos da educação infantil, a partir dos 3 anos, até o ensino fundamental. A infraestrutura conta com 12 salas de aula, quadra poliesportiva, laboratórios de informática, arte e ciências, auditório, refeitório e bloco administrativo.