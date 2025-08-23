UFCA anuncia novo curso de licenciatura em Cinema e Audiovisual

UFCA anuncia novo curso de licenciatura em Cinema e AudiovisualNovo curso ainda precisa ser autorizado e ter o projeto aprovado no Consuni/UFCA; primeira turma deve ser selecionada na edição do Sisu 2027
A Universidade Federal do Cariri (UFCA) anunciou, nessa sexta-feira, 22, a conquista, junto ao Ministério da Educação (MEC), de códigos de vagas para contratação de professores para o novo curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual.
O anúncio foi feito durante a audiência pública “Graduação em Cinema e Audiovisual na UFCA”, requerida pelo deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), realizada no auditório Beata Maria de Araújo, no campus Juazeiro do Norte da UFCA.
A criação do curso ainda deve ser formalmente concluída, o que envolve aprovar o projeto no Conselho Universitário (Consuni/UFCA) e obter a autorização de funcionamento.
De acordo com a instituição, a previsão é de que a primeira turma do novo curso seja formada na edição 2027 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu/UFCA).
Segundo a UFCA, a criação do novo curso foi debatida na Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), durante o cumprimento de agenda do reitor da instituição, Silvério Freitas, em Brasília (DF), na semana passada.
“Sou um entusiasta desse curso [de cinema]. Eu creio que ele tem um grande potencial. O Cariri exala cultura, então, eu vejo que é um curso que tem tudo para ser um sucesso”, destaca Freitas.
Curso de cinema da UFCA será o 2º do interior nordestino em universidade federal
Em audiência pública, articulada por docentes vinculados ao Instituto Interdisciplinar de Sociedade, Cultura e Artes (IIsca/UFCA), o professor Rodrigo Capistrano ressaltou que o curso de Cinema e Audiovisual da UFCA será o segundo do interior do Nordeste oferecido por uma universidade federal.
Conforme o docente, “na região Nordeste, em universidades federais, apenas a cidade de Cachoeira-BA abriga um curso de cinema e audiovisual. Essa rede de interiorização precisa ser ampliada e acreditamos que a UFCA, uma das mais jovens universidades federais do país, reúne as condições necessárias para abrigar esse curso”.
Destacando a importância cultural e simbólica da criação do curso para o Cariri e para o Nordeste, o cineasta Rosemberg Cariry, natural de Farias Brito, município a 474, 14 km de Fortaleza, compôs a mesa presencial da audiência. O profissional falou sobre a trajetória do cinema da região e os movimentos de vanguarda da intelectualidade caririense.
“Vocês inauguram um momento muito especial para a região e para a cultura – do Cariri e, eu diria, do Nordeste. Acredito eu que a UFCA terá condições de fazer um curso de cinema totalmente diferenciado dos outros cursos de cinema já estabelecidos do Brasil – nos quais o enfoque maior é a técnica. Eu acho super importante o conhecimento, a técnica, as convergências digitais e tudo mais, desde que isso venha junto de uma formação humanista. Espero que esse curso seja um grande laboratório de novidades, de criação e de experimentos – e que isso possa correr o Nordeste, tal como o milagre da hóstia correu no passado”, declarou o cineasta.