UFCA anuncia novo curso de licenciatura em Cinema e Audiovisual

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) anunciou, nessa sexta-feira, 22, a conquista, junto ao Ministério da Educação (MEC), de códigos de vagas para contratação de professores para o novo curso de Licenciatura em Cinema e Audiovisual. O anúncio foi feito durante a audiência pública “Graduação em Cinema e Audiovisual na UFCA”, requerida pelo deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), realizada no auditório Beata Maria de Araújo, no campus Juazeiro do Norte da UFCA.

A criação do curso ainda deve ser formalmente concluída, o que envolve aprovar o projeto no Conselho Universitário (Consuni/UFCA) e obter a autorização de funcionamento. De acordo com a instituição, a previsão é de que a primeira turma do novo curso seja formada na edição 2027 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu/UFCA). Segundo a UFCA, a criação do novo curso foi debatida na Secretaria de Educação Superior (Sesu/MEC), durante o cumprimento de agenda do reitor da instituição, Silvério Freitas, em Brasília (DF), na semana passada. “Sou um entusiasta desse curso [de cinema]. Eu creio que ele tem um grande potencial. O Cariri exala cultura, então, eu vejo que é um curso que tem tudo para ser um sucesso”, destaca Freitas.