Prefeitura de Fortaleza recebe multa de R$150 mil por não oferecer apoio escolar a alunos com deficiência

Foto de apoio ilustrativo: a Prefeitura de Fortaleza é multada em R$150 mil pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) nessa quinta-feira, 21, pela falta de profissionais encarregados aos alunos com deficiência / Crédito: FERNANDA BARROS

A Prefeitura de Fortaleza foi multada em R$ 150 mil por não oferecer apoio escolar a estudantes com deficiência, de acordo com decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), nessa quinta-feira, 21. O Núcleo de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado (MPCE) denunciou o não cumprimento integral da decisão judicial para garantir profissionais de apoio escolar para o acompanhamento de alunos com deficiência na rede municipal de ensino.