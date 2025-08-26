Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caminhão com cerveja tomba na BR-222 e é saqueado; veja vídeo

Acidente aconteceu no km 132 da BR-222, entre os munícipios de Irauçuba e Itapajé, nessa segunda-feira, 25
Veículo de carga transportando cerveja tomba no km 132 da BR-222, no distrito de Armador, entre os munícipios de Irauçuba e Itapajé, no interior do Ceará, por volta das 16 horas dessa segunda-feira, 25. Não houve vítimas.

O acidente fez com que moradores tentassem saquear parte da carga, mas a ação foi interrompida com a chegada da equipe de serviço ordinário da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando de Operações Especiais (COE).

De acordo com informações repassadas por policiais que atenderam à ocorrência, a cinta de contenção da carga arrebentou e provocou o derramamento. 

Confira vídeo do saque da carga do caminhão depois do sinistro

