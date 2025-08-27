Acidente com moto gera congestionamento na BR-116 na manhã desta quarta

A ocorrência congestionou o trânsito por cerca de 1h, no trecho da BR-116, sentido Sertão-Praia

Um acidente envolvendo uma motocicleta foi registrado, na manhã desta quarta-feira, 27, na BR-116 , em Fortaleza , no sentido Sertão-Praia. O trânsito na rodovia ficou congestionado por cerca de 1h.

Uma viatura da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) de Fortaleza estava no local para dar suporte aos envolvidos até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Uma mulher estava deitada na pista.

O trecho da BR-116 onde o acidente aconteceu se trata de uma área de circunscrição do Governo do Ceará. Por isso, O POVO também questionou por e-mail as circunstâncias e causas do ocorrido à PRE, porém aguarda retorno.

A matéria será atualizada em instantes.