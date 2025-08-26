Plataforma nacional para localizar pessoas desaparecidas é lançada no CearáFerramenta será integrada com todas as polícias civis do País reunindo dados relacionados a características da pessoa, fotos e informações de inteligência para facilitar a sua localização
Uma plataforma nacional para localizar pessoas desaparecidas é lançada no Ceará. A ferramenta irá reunir informações de todas as investigações das polícias civis do País sobre os casos de desaparecidos.
A informação foi divulgada pelo delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez, na manhã desta terça-feira, 26, durante o 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil, na Praia do Futuro, em Fortaleza.
De acordo com o delegado-geral e presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (Concpc), a iniciativa acontece a partir da dificuldades que as corporações tinham em compartilhar informações de pessoas desaparecidas.
“Essa ferramenta relacionada a pessoas desaparecidas veio através de uma problemática que nós tínhamos, a dificuldade de compartilhar informações de pessoas desaparecidas”, disse.
Ainda segundo o delegado, a ferramenta vai compartilhar tudo que cada Polícia Civil sabe sobre aquele fato relacionado a desaparecimento.
“São informações da pessoa, informação de inteligência que se relaciona aquela pessoa, alguma questão que aquela pessoa estivesse vivenciando, fotos, características, enfim, tudo que puder ah facilitar o trabalho de localização delas”, explica.
