Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil acontece na Praia do Futuro, em Fortaleza / Crédito: Mirla Nobre

Uma plataforma nacional para localizar pessoas desaparecidas é lançada no Ceará. A ferramenta irá reunir informações de todas as investigações das polícias civis do País sobre os casos de desaparecidos. A informação foi divulgada pelo delegado-geral da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), Márcio Gutierrez, na manhã desta terça-feira, 26, durante o 4° Encontro Nacional de Tecnologia e Inteligência para Líderes e Gestores da Polícia Civil, na Praia do Futuro, em Fortaleza.

De acordo com o delegado-geral e presidente do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil (Concpc), a iniciativa acontece a partir da dificuldades que as corporações tinham em compartilhar informações de pessoas desaparecidas. "Essa ferramenta relacionada a pessoas desaparecidas veio através de uma problemática que nós tínhamos, a dificuldade de compartilhar informações de pessoas desaparecidas", disse. Ainda segundo o delegado, a ferramenta vai compartilhar tudo que cada Polícia Civil sabe sobre aquele fato relacionado a desaparecimento.