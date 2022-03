PM captura grupo com armas e drogas em Juazeiro do Norte

Um pequeno grupo com atuação no tráfico de drogas foi preso em Juazeiro do Norte, no Cariri, na terça-feira, 29. A ação começou com a prisão de dois homens no bairro Jardim Gonzaga.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou os indivíduos, que portavam um revólver calibre 38 e munições. Eles tinham também uma quantidade, não especificada pela polícia, de maconha e cocaína.

A prisão levou a outras duas pessoas, também detidas pela PMCE. Um homem foi abordado em um carro, e, no porta-luvas do veículo, havia uma pistola calibre 32.

Por fim, uma mulher, encontrada no bairro Cabral, estava com maconha, cocaína e crack. Juntando as duas apreensões de drogas, segundo a PMCE, o grupo estava com quase dois quilos de entorpecentes.

Todos foram autuados em flagrante e encaminhados à Justiça. A PMCE instaurou inquérito pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Apesar de a corporação dar a entender que todos faziam parte de um mesmo grupo, não foi informado se os suspeitos foram autuados por associação criminosa.

