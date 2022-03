Homem investigado por golpes milionários é preso em Fortaleza

Apontado como suspeito de diversos golpes de estelionato, um homem de 64 anos foi preso pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa terça-feira, 29. O cumprimento do mandado de prisão ocorreu no bairro de Fátima, em Fortaleza. O crime teria sido registrado no ano de 2008, também na Capital.



De acordo com apurações policiais, o suspeito, identificado como Tufi Assef Farias, de 64 anos, era procurado em três endereços localizados em bairros distintos da Cidade. Na tarde de terça-feira, 29, o homem foi preso por policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).

Contudo, quando Assef foi identificado e um mandado de prisão preventiva em desfavor dele foi representado junto ao Poder Judiciário, as investigações passaram a ser conduzidas pela Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF).

Suspeito de participar de um golpe de R$ 6 milhões em 2008, Tufi Assef atuava em uma empresa terceirizada no setor de serviços de entrega de documentos, cartões de crédito e correspondências. Ele é investigado ainda por ter lesado diversas empresas em Fortaleza, para as quais trabalhava, conforme a Polícia.

Em um dos golpes que aplicou, houve prejuízo de mais de R$ 2 milhões para uma das empresas. As organizações prejudicadas tomaram as devidas providências legais na época. Segundo informações da DDF, Assef tem uma extensa ficha criminal por crimes de estelionato, além de cerca de 100 processos criminais na Justiça.



Durante a ação policial, as equipes faziam buscas pelos bairros José Bonifácio e Fátima. Agora, o homem encontra-se à disposição do Poder Judiciário.





