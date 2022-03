Técnico é preso suspeito de fazer transferências bancárias em celular deixado para conserto

Homem foi capturado na manhã desta quarta-feira, 30, no bairro Parangaba, em Fortaleza

Um técnico de celular, de 31 anos, foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) suspeito de realizar transferências bancárias no celular de uma cliente, que deixou para ser consertado na sua loja. Após investigação policial, o homem foi preso na manhã desta quarta-feira, 30, no bairro Parangaba, em Fortaleza.

Mais detalhes sobre o caso serão divulgados durante o dia após coletiva de imprensa sobre a investigação

