Grupo suspeito de ataque contra o TCE e pró-Rússia é alvo de operação da Polícia Civil

Grupo suspeito de ataque ao site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) e a sites de universidades da Ucrânia, em atos pró-Rússia, foi alvo de operação da Polícia Civil do Ceará na manhã desta terça-feira, 29. O objetivo da ofensiva foi apreender equipamentos eletrônicos pertencentes aos suspeitos das práticas criminosas, que envolvem invasão de sistema informático, perturbação/interrupção de serviço telemático e associação criminosa.

Batizada de "Operação Traceable", que significa rastreável em inglês, foi desenvolvida em outros quatro estados brasileiros: Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. No total, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em desfavor dos suspeitos, com apoio operacional da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) e dos órgãos de segurança dos estados brasileiros.

Um dos investigados havia usado sua página em uma rede social para enaltecer a invasão aos sites de universidades ucranianas. "Avisa ao Zelensky (presidente da Ucrânia) que pegaram o cara errado", disse ironicamente em tweet publicado, segundo investigações da Polícia Civil. O grupo fundado por ele ainda assumiu autoria por ataque a um site de segurança da Indonésia.

