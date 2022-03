Três pessoas são mortas no Conjunto José Euclides, no Jangurussu, em 72 horas

Três pessoas foram mortas no Conjunto Habitacional José Euclides, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, em apenas 72 horas. As mortes aconteceram na segunda-feira, 28, terça-feira, 29, e nessa quarta-feira, 30.

Moradores relatam que há uma disputa interna entre antigos moradores e o atual, que integraria uma facção criminosa. As divergências fazem com que o clima no condomínio fique acirrado, conforme O POVO apurou.

No mês de fevereiro deste ano, O POVO mostrou, em reportagem publicada no dia 19, que aproximadamente 20 famílias foram expulsas das suas residências no Condomínio Maria Tomásia. Em uma semana foram aproximadamente nove mortes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O motivo dessas ações criminosas no Grande Jangurussu é justamente a disputa interna entre a facção que predomina nessa área, a Guardiões do Estado (GDE).

Sobre o assunto Famílias são expulsas de casa após racha de facção no Jangurussu

Chacina do Lagamar seria consequência de racha de facção e aliança com novo grupo

Operação cumpre mandados contra núcleo de facção criminosa que atua no Jangurussu

Essa não é a primeira comunidade a enfrentar um "racha" de facção. Em dezembro, os dissidentes de uma organização criminosa na Sapiranga promoveram uma chacina com cinco mortos. A maior parte do grupo responsável pelas mortes foi presa, inclusive, o articulador e mandante.

Outros bairros que passaram pela mesma situação foram o Pirambu e a comunidade do Lagamar, no Alto da Balança. No Pirambu, os intensos tiroteios resultaram, inclusive, na apreensão de dois fuzis no último fim de semana. Seis pessoas foram detidas.

No Lagamar, no dia 18 de fevereiro deste ano, quatro pessoas foram mortas vítimas de chacina. Nenhuma delas teve chance de defesa. As pessoas, todas do sexo masculino, tinham idades entre 16 e 27 anos.



O POVO solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e aguarda resposta.

Tags