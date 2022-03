Homem de 36 anos é preso suspeito por estupro de vulnerável em Quixadá

Após uma investigação realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá (DDM), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), foi dado cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 36 anos por estupro de vulnerável. A captura ocorreu nesta quarta-feira, 30, na cidade de Quixadá, localizada a 163,4 km de Fortaleza.



Expedido pela 2ª Vara da Comarca de Quixadá, o mandado de prisão preventiva se deu em decorrência de um crime de estupro de vulnerável que teria acontecido em setembro de 2021. Familiares da vítima registraram um procedimento policial, e as buscas realizadas pelas equipes da Polícia Civil apontaram a identidade e a localização do homem.



O suspeito é investigado por outros dois crimes sexuais. De acordo com as investigações policiais, ele se aproximava das vítimas por meio de participação em um templo religioso. Durante a apreensão, ele acabava de chegar à própria residência, e nada de ilícito foi encontrado com ele na abordagem.



Com a captura, o homem foi então levado à Delegacia de Defesa da Mulher de Quixadá. Agora, ele segue em disposição da Justiça.



