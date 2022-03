Médico de 71 anos é preso em flagrante em Orós por crime de violência sexual

Nessa terça-feira, 29, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) prendeu em flagrante um médico de 71 anos suspeito de violência sexual mediante fraude no município de Orós, a 335,6 km de Fortaleza. O homem teria praticado o crime contra a vítima durante a realização de um exame íntimo, sendo capturado por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) após denúncia.

O suspeito teria iniciado a consulta trancando a porta do consultório e realizando perguntas relacionadas à vida sexual da paciente, conforme apurado em uma unidade da PC-CE. Durante a realização do exame íntimo, o médico cometeu o abuso, de acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS).

Sobre o assunto Grupo suspeito de ataque contra o TCE e pró-Rússia é alvo de operação da Polícia Civil

Pescadores são resgatados após três dias desaparecidos

Homem é preso por divulgar vídeos íntimos da própria esposa em Beberibe

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Minutos após a consulta, a vítima registrou um Boletim de Ocorrência (B.O) na Delegacia Municipal de Orós, unidade da PC-CE responsável pela solicitação do laudo pericial. Após registro da ocorrência, a PM realizou a captura do suspeito. Após o caso se tornar público, novas denúncias em desfavor do mesmo médico surgiram.

Dessa forma, a PC-CE instituiu uma força-tarefa para investigar novos casos de violência sexual cometidas pelo idoso. O Departamento de Proteção de Grupos Vulneráveis (DPGV), por meio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul) e da Delegacia Regional de Icó, disponibilizou o número (88) 99703 4575 para recebimento de novas denúncias sobre o médico. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Tags