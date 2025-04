Todo o Ceará está em alerta para chuvas intensas exceto parte do Parque de Jericoacoara

Precipitações podem ser de até 30 milímetros por hora (mm/h) ou até 50 milímetros por dia (mm/dia) com ventos intensos de até 60 quilômetros por horas (km/h) para os 184 munícipios

Todos os 184 municípios do Ceará têm aviso de "perigo potencial" de chuvas intensas até às 10 horas desta sexta-feira, 11, exceto uma parte do Parque Nacional de Jericoacoara, apesar do município estar incluído.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), pode ocorrer baixo risco de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.