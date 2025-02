Moradores da Vila de Jeri fazem novo protesto contra cobrança de acesso à localidade

Manifestação marca uma série de protestos que vêm sendo realizadas contra o anúncio de que será cobrado ingresso para visitantes terem acesso à Vila de Jeri / Crédito: Jesus Flores/Divulgação/Conselho Comunitário de Jeri

Representantes da sociedade civil e da iniciativa privada realizaram um protesto nesta terça-feira, 11, na Pracinha de Jeri contra cobrança de ingresso para que visitantes acessem a Vila de Jericoacoara e outros aspectos do contrato de concessão assinado entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o consórcio Urbia + Cataratas, no início do ano passado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O contrato prevê a cobrança de ingresso de visitantes ao Parque Nacional de Jericoacoara. O imbróglio se dá, principalmente, porque a Vila de Jeri está geograficamente cercada pelo equipamento, mas se configura como uma zona urbana do município de Jijoca de Jericoacoara.

De acordo com moradores, a cobrança de até R$ 50 por dia para visitas à localidade vai na contramão do que foi discutido em audiências públicas realizadas para definição do modelo de concessão.