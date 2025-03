Após onda de calor, Ceará registra chuva em 38 cidades; confira previsão do tempo

Precipitações ocorrem um dia após o fim do aviso de ondas de calor no Estado

As precipitações ocorrem um dia após o fim do aviso de ondas de calor , emitido pela Fundação, que previa temperaturas máximas acima da média, variando de 1°C a 3°C além do esperado.

Veja a previsão do tempo

De acordo com a Funceme, a previsão do tempo segue indicando condições de chuvas mais abrangentes no Estado até sexta-feira, 28. Os maiores acumulados devem ser registrados na faixa litorânea, Ibiapaba, Maciço de Baturité e pontos isolados do Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

As precipitações são resultados das áreas de instabilidades oriundas do Oceano Atlântico e Leste do Nordeste do Brasil, devido a tendência de aproximação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

A ZCIT trata-se de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. O fenômeno provoca o levantamento de ar quente e úmido na região equatorial, favorecendo a formação de nuvens do tipo cumulonimbus.