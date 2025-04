Fortaleza tem chuva e trovões nesta quinta; veja previsão para os próximos dias

As precipitações são de intensidade fraca a moderada e ocorrem de forma intermitente / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará continua registrando chuvas com maior concentração no Centro-Norte do Estado nesta quinta-feira, 10, segundo informações da Fundação de Meteorologia e Recursos Hídricos do Ceará (Funceme). Na Capital, o final desta manhã é marcado por pancadas de chuva e trovões. Entre 7h da quarta, 9, e 7h desta quinta, foram registrados 7.4 mm em Fortaleza. No Estado, 57 municípios tiveram precipitações no período.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre o domingo, 6, e a segunda-feira, 7, o Ceará foi atingido por quase três mil raios. A precipitação é de intensidade fraca a moderada e influenciada por áreas de instabilidade atmosférica da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), além de fatores locais como brisas marítimas e relevo. Durante a noite, o tempo estável também deve atingir as regiões do Cariri, Sertão Central, Inhamuns e o sul da macrorregião de Jaguaribana, mantendo a possibilidade de chuvas moderadas a fracas. Para sexta-feira, dia 11 , a previsão indica que as chuvas devem se concentrar no Centro-Sul do Estado, principalmente entre o amanhecer e o anoitecer.

No litoral, há possibilidade de precipitação isolada nos mesmos períodos, enquanto o Noroeste cearense deve registrar chuva à tarde. LEIA MAIS| Chove em mais de 20 municípios do Ceará; previsão é cumulativa em todo o Ceará

A expectativa para o sábado, dia 12, é de redução significativa de chuva em todo o Ceará. Mesmo assim, precipitações ocasionais podem ocorrer na faixa costeira e no extremo sul do Estado, principalmente entre o amanhecer e o início da manhã.

Previsão do tempo em Fortaleza e no Ceará: confira as áreas sujeitas a chuva Quinta-feira, 10 Madrugada: possibilidade de trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Maciço de Baturité. Registros dispersos são possíveis em Jaguaribana, Cariri e Litoral Norte. Manhã: chuva no Centro-Norte com possibilidade de trovoadas em Fortaleza, Pecém, Maciço Norte e Baturité. Tarde: predomínio de chuva no Centro-Norte.

Noite: Acumulado em Jaguaribana e Cariri, com possibilidade de chuva isolada no Litoral de Fortaleza, Litoral Norte, Maciço de Baturité, Ibiapaba e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sexta-feira, 11 Madrugada e manhã: chuvas no litoral de Fortaleza, Pecém e Norte, além do Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e Inhamuns. Tarde: possibilidade de chuva em todas as macrorregiões.