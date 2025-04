Chove em mais de 20 municípios cearenses; previsão é de acumulados por todo o Ceará

Crateús registrou o maior índice, com 50 milímetros (mm). Veja previsão do tempo para esta quinta-feira, 10, sexta, 11, e sábado, 12. Funceme indica aumento da nebulosidade e precipitações no litoral até esta tarde

Durante esta sexta-feira, 11 , pode haver índices pluviométricos por todo o Ceará, devido a um aumento da nebulosidade em grande parte do Nordeste do Brasil e da proximidade da Zona de Convergência Intertropical (Zcit).

Ceará tem 26 municípios com registro de chuvas entre 7 horas de quarta-feira, 9, e 7 horas desta quinta-feira, 10. As precipitações concentram-se principalmente no Sertão Central e Inhamuns, Litoral Norte, Ibiapaba e Litoral do Pecém.

Crateús , no interior do Estado, registrou o maior índice, com 50 milímetros (mm).

As chuvas também devem-se ao avanço de áreas de instabilidade provenientes do Oceano Atlântico pela atuação da brisa marítima e das características locais como o relevo.

Esse cenário tende a se estender pela tarde, quando são esperados registros no Centro-Norte do Estado, ou seja, Litoral Norte, Litoral do Pecém, Litoral de Fortaleza, Jaguaribana, Maciço de Baturité, norte do Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba. Para o sul, apenas acumulados isolados e localizados são previstos para a noite.

Quinta-feira, 10

Madrugada: possibilidade de trovoadas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité. Enquanto na Jaguaribana, no Cariri e no Litoral Norte há chance de registros dispersos;

Manhã: pluviosidade no Centro-Norte, com possibilidade de tempestades elétricas díspares no Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte e no Maciço de Baturité;

Tarde: Centro-Norte;

Noite: acumulados na Jaguaribana e no Cariri, e baixa viabilidade de chuvas isoladas no Litoral de Fortaleza, Litoral Norte, Maciço de Baturité, Ibiapaba e sul do Sertão Central e Inhamuns.

Sexta-feira, 11

Madrugada: Litoral de Fortaleza, Maciço de Baturité, Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns;

Manhã: precipitações nos Litorais de Fortaleza, Pecém e Norte, Maciço de Baturité e na Jaguaribana. Nas demais regiões, pode acontecer registros díspares;

Tarde: todas as macrorregiões;

Noite: chuvas no Cariri, sul da Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns e na Ibiapaba. Nas demais regiões, há baixa possibilidade de precipitação isolada.

Sábado, 12

Madrugada e manhã: pluviosidades nos Litorais de Fortaleza, Pecém e Norte, Maciço de Baturité e norte da Jaguaribana. Enquanto o Cariri e o Sertão Central e Inhamuns apontam para registros isolados;

Tarde: chuvas no Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central e Inhamuns e Cariri. Nas demais regiões, apenas acumulados isolados;

Noite: precipitações no Cariri, Jaguaribana, sul do Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, pode ocorrer baixa possibilidade de índice pluviométrico isolado.