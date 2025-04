Jeri: turista de 16 anos foi torturado e morto a tiros, conclui Polícia

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) elucidou o caso do homicídio contra o turista adolescente Henrique Marques de Jesus, de 16 anos, na vila de Jericoacoara, no Litoral Oeste do Ceará, no dia 16 de dezembro do ano passado. A vítima foi arrebatada por membros do Comando Vermelho (CV) após suspeita de que o jovem integrava um grupo criminoso rival.

Segundo o titular da Delegacia Municipal de Jijoca de Jericoacoara, Júlio Moraes, com base nos depoimentos dos criminosos, o grupo concluiu o envolvimento do jovem através de imagens de grupos de WhatsApp em que a vítima fazia parte. No entanto, apesar dos relatos, a investigação não comprovou o envolvimento do jovem com algum grupo criminoso.