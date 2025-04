Cerca de 3 mil raios atingiram o Ceará em um dia

Segundo a Enel, neste ano já foram registrados 137.593 raios em todo o Estado , esse número representa cerca de 50% do total de descargas elétricas registradas em 2024, que chegaram à marca de 275.624.

Durante as fortes chuvas registradas nos últimos dias, o Ceará foi atingido por quase três mil raios entre domingo, 6, e a manhã desta segunda-feira, 7. Os municípios mais atingidos foram Quixeramobim , Russas , Quixeré , Cariré e Morada Nova. Cariri, Sertão de Crateús e Centro-Sul foram as macrorregiões mais afetadas em 2025.

Entre os municípios que lideram o número de downloads neste ano estão Santa Quitéria (6 mil), Granja (5.770), Morada Nova (3.720), Crato (2.810) e Sobral (2.614). As regiões do Cariri, Sertão de Crateús e Centro-Sul aparecem como as mais afetadas, totalizando mais de 61 mil raios.

Março foi o mês com maior incidência de choques elétricos, acumulando 53.094 registros. Janeiro e fevereiro também apresentaram volumes significativos, com 46.182 e 29.739 raios, respectivamente.

A Enel monitora esses fenômenos por meio do Sistema de Monitoramento e Alerta, que monitora as condições climáticas em tempo real em todo o território cearense.