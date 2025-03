Parque Nacional de Jericoacoara abriga mais de 315 espécies de plantas, segundo pesquisa da UFC

Vista do alto da Vila de Jericoacoara / Crédito: ALEXIS BOUCHER/ DIVULGAÇÃO CONSELHO COMUNITÁRIO DE JERICOACOARA

Pesquisa do Instituto de Ciências do Mar (Labomar) da Universidade Federal do Ceará (UFC) atestou que o Parque Nacional de Jericoacoara abriga mais de 315 espécies de plantas, provenientes da Caatinga, Cerrado, Amazônia e da zona costeira do Brasil. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O resultado faz parte da tese de doutorado sobre a flora do Parque, do pesquisador Samuel Rabelo, integrante do Programa de Ciências Marinhas Tropicais do Labomar/ UFC, sob a orientação do professor Marcelo Moro.

O trabalho foi exposto em um workshop, nos dias 25 e 27 de março, sobre turismo ecológico e interpretação ambiental em Jijoca de Jericoacoara. No primeiro dia do evento, pesquisadores da UFC apresentaram palestras sobre seus estudos na região. A organização foi mediada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O encontro, intitulado "Área de visitação Serrote/ Pedra Furada: uma proposta de interpretação ambiental", teve como objetivo a criação de um plano para esta área emblemática do Município, que abriga poças de maré, vegetação típica, dunas, cavernas e a icônica Pedra Furada.

Além da UFC, estiveram presentes no evento representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), do Serviço Geológico Brasileiro (SGB), da concessionária Urbia Cataratas, guias locais de ecoturismo e membros do Conselho Comunitário e Empresarial de Jericoacoara. Turismo em crescimento e desafios para a sustentabilidade De acordo com o workshop, o Parque Nacional de Jericoacoara é o terceiro mais visitado do Brasil e o mais frequentado das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, recebendo 1, 6 milhão de visitantes em 2024. Os pesquisadores relatam que apesar da alta demanda, há um enorme potencial a ser explorado nas áreas ambiental e ecológica, contando com planejamento eficaz para atender os moradores e os turistas.