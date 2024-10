Hospital da Uece deverá começar a funcionar em janeiro de 2025, diz Elmano

Construção do equipamento teve início em janeiro de 2021, com um investimento de R$ 320 milhões

O Hospital Universitário do Ceará (Huce), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), deverá realizar os primeiros atendimentos a partir de janeiro de 2025. A informação foi divulgada pelo governador Elmano de Freitas (PT), durante assinatura de autorização de projetos para seis novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em Fortaleza, nesta sexta-feira, 18.

O projeto de construção do hospital teve início em janeiro de 2021, com um investimento de R$ 320 milhões. “Estamos fazendo agora o processo de definição dos profissionais para começar a contratação. A nossa previsão é que ele inicie o atendimento à população em janeiro de 2025”, disse o gestor estadual.

Ainda segundo Elmano, para a entrega do complexo hospitalar ainda está sendo finalizada a construção da área urbana, como a ampliação e duplicação da avenida que dá acesso à unidade. Atualmente, também estão sendo instalados os equipamentos da unidade e aguardando outros que ainda devem chegar ao local.