Terrenos para novos campi do IFCE já estão garantidos; confira locais

Ministro da Educação Camilo Santana, governador Elmano de Freitas e reitor do IFCE Wally Menezes assinam ordem de serviço de novos campi Crédito: Carlos Gibaja e Helene Santos/Governo do Ceará

Os terrenos que irão abrigar os seis novos campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) já foram garantidos. A ordem de serviço para os estudos e planejamentos necessários para o início das obras foi assinada nesta sexta-feira, 18. Em Fortaleza, um dos campi será instalado na antiga sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no bairro São Gerardo. O local terá a estrutura adaptada para receber os alunos. O segundo campus será construído em outro terreno doado pelo Governo do Estado na avenida Washington Soares, no bairro Messejana. O espaço fazia parte da sede da cavalaria da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Outro campus localizado na Região Metropolitana de Fortaleza será construído em Cascavel. O terreno fica a dois quilômetros (km) da sede da cidade. Já em Mauriti, na região do Cariri, o terreno doado pela prefeitura do município fica no distrito de Coité. O local fica a 5 km da sede, conforme o prefeito João Paulo (PT). Em Campos Sales, também no sul do Estado, o campus será construído no centro da cidade. “Procuramos a área mais próxima possível do centro, pela questão do deslocamento. Já é bem organizada, com energia, infraestrutura e internet de banda larga”, explicou o prefeito João Luiz (PT).

Lavras da Mangabeira também optou por adquirir uma propriedade rural de 7,5 hectares dentro da sede, a 800 metros do centro, para a construção do instituto, segundo o vice-prefeito, Dr. Tavinho. Serão destinados R$ 150 milhões para a expansão do IFCE na Capital e nas quatro cidades que ainda não tinham sedes do instituto. Conforme o reitor Wally Menezes, os terrenos escolhidos ficam em “pontos estratégicos” que permitem o crescimento ao longo das décadas. “Vamos lançar o projeto de licitação para construir essas novas unidades com tudo aquilo que os nossos estudantes precisam: espaço de vivência, para praticar esporte, restaurantes bibliotecas, e outros”, afirmou o reitor no evento de assinatura da ordem de serviço.

Os cursos ofertados ainda serão escolhidos conforme estudo, “para que não haja sobreposição” e atenda às necessidades do País e as demandas das regiões, segundo Wally. São previstos cursos técnicos integrados ao ensino médio, de graduação e pós-graduação. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), afirmou que o campus de Fortaleza do bairro São Gerardo e o de Cascavel devem começar a funcionar ainda em 2025. Também está previsto um concurso público para contratar mais professores para os Institutos Federais no ano que vem. As novas unidades do IFCE fazem parte do plano de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que prevê a criação de 100 novos campi de institutos federais em todo o país. O objetivo é aumentar a oferta de vagas na educação profissional e tecnológica (EPT).

Verba de R$ 47 milhões será usada para melhorar estrutura de 23 campi já existentes Além do valor para construir os seis novos campi do IFCE, o Ministério da Educação (MEC) deve repassar ainda R$ 47 milhões para a construção de estruturas em 23 sedes já existentes de Institutos Federais no Ceará. O ministro Camilo Santana (PT) afirmou que os recursos são destinados à consolidação dos IFCEs. Serão 21 restaurantes estudantis, três bibliotecas e três laboratórios. Dois campi receberão também novas salas de aula. O valor é oriundo do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Do montante, R$ 21 milhões já foram repassados entre 2023 e outubro de 2024, conforme o MEC. Já foram investidos R$ 11 milhões para construção de blocos didático-pedagógicos em em Tianguá e Jaguaribe; do restaurante estudantil de Jaguaribe; e de laboratórios em Tauá.

As obras estão em andamento. O recurso também foi utilizado também na aquisição de usinas fotovoltaicas em diferentes campi. Em 2024, o repasse já alcançou a marca de R$ 10 milhões, para a construção de 11 novos restaurantes estudantis. “Foi definido pelo reitor aquele que falta a biblioteca, aquele que falta um restaurante para os estudantes. Esse planejamento foi feito por cada unidade”, afirmou Camilo.