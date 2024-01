Jaguaribe registra maior temperatura do Brasil

Dado foi coletado nessa terça-feira, 5, quando Jaguaribe registrou 39,6 °C; Sobral também entrou no top 3 de cidades mais quentes do País

Jaguaribe, a 293 km de Fortaleza, foi a cidade mais quente do Brasil nessa terça-feira, 5. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o Instituto, a temperatura máxima em Jaguaribe chegou a 39,6 °C. O valor foi registrado por volta das 18 horas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No entanto, mesmo nesta semana já houve momentos de maior calor em Jaguaribe. No domingo, 3, os termômetros chegaram a 40,5 °C na cidade, que também levou o título de mais quente do País naquele dia. O município esteve 0,9 °C acima de Caicó (RN) e Porto Murtinho (MS), empatadas no segundo lugar.