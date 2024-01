Ministério da Saúde recomenda reforço da vacina bivalente para idosos e imunocomprometidos

A pasta nacional lançou nota técnica nessa terça-feira, 5, alertando para o surto de Covid-19 no Ceará e a introdução de novas variantes no País. A recomendação foi seguida pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).

"Se você faz parte desses grupos, procure um posto de saúde do seu município e tome a segunda dose de reforço da bivalente contra a Covid-19", publicou a secretária da Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho.

A nota técnica do MS cita a detecção da variante de interesse BA.2.86 da Ômicron e as sublinhagens BA.2.86.3, JN.3, JN.1, BA.2.86.1 no País. No Ceará, o aumento da positividade registrado há algumas semanas pode estar associado à circulação das variantes EG.5, JN.1 e BA.2.86.1, que são subvariantes da Ômicron.

"Embora a OMS afirmar que essa sublinhagem apresenta baixo risco para a saúde global e que há crescimento lento em 47 países, no Ceará observa-se aumento expressivo de casos de Covid-19 a partir da segunda quinzena de novembro de 2023. Os resultados do sequenciamento das amostras das SE 45-47 indicam que 80% delas são da sublinhagem JN.1 da BA.2.86", cita a nota do ministério.

Cenário do surto de Covid-19 no Estado

Conforme boletim epidemiológico publicado pela Sesa nessa terça, o Ceará registrou, entre 2 de novembro e 2 de dezembro, 3.692 casos de Covid-19. Na semana epidemiológica 48 (de 26 de novembro a 2 de dezembro) foram confirmados 1.751 casos. Número 22,3% maior do que na semana anterior.

"Desde o início de novembro, percebe-se o atual crescimento exponencial da positividade, até

alcançar média de 40%", informa o documento.

O Ceará terá dia "D" de vacinação contra a Covid-19 e demais vacinas de rotina neste sábado, 9. A campanha de intensificação das vacinas teve início nessa segunda-feira, 4, e ocorre até o dia 15 de dezembro.