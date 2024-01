Ceará terá dia "D" de vacinação contra Covid-19 neste sábado, 9

O Ceará terá dia “D” de vacinação contra a Covid-19 e demais vacinas de rotina neste sábado, 9. A campanha de intensificação das vacinas teve início nessa segunda-feira, 4, e ocorre até o dia 15 de dezembro. Nesta quarta-feira, 6, o Ministério da Saúde recomendou o reforço da vacina bivalente para idosos e pessoas imunocomprometidas acima de 12 anos.

Em Fortaleza, a população terá atendimento nas salas de vacinação localizadas nos Vapt Vupt Antônio Bezerra, Messejana e Papicu, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os postos de saúde também funcionam na Capital e no interior do Estado, das 7 às 19 horas.

A iniciativa da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) acontece em meio ao surto de Covid-19 registrado no Ceará e a circulação de novas variantes no Estado. Em nota técnica, divulgada nessa terça-feira, 5, o Ministério da Saúde cita a detecção da variante de interesse BA.2.86 da Ômicron e as sublinhagens BA.2.86.3, JN.3, JN.1, BA.2.86.1.